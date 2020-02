Sorpreso a rubare alcolici, cerca di liberarsi del dipendente: arrestato

Per "colpa" del personale dipendente, il furtarello al supermercato Migross di Castel d'Azzano non è andato come avrebbe voluto e così M.P., 47enne domiciliato sul Garda con alle spalle piccoli precedenti di polizia, nel pomeriggio di martedì è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona.

Approfittando dell'orario di chiusura, l'uomo avrebbe tentato di impossessarsi di alcune bottiglie di superalcolici presenti sugli scaffali, quando è stato sorpreso da un dipendente che avrebbe spintonato via violentemente per guadagnarsi la fuga. Sono dovuti intervenire i militari della stazione locale per bloccare l'individuo, che è finito in manette per rapina impropria.

Dopo una notte trascorsa nella camera di sicurezza, l'uomo è in attesa di comparire davanti al tribunale di Verona per l'udienza di convalida.