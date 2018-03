Sorpresi a rubare 270 pannelli in acciaio, due ladri finiscono in manette

È stata una notte di inseguimenti ed arresti, quella tra lunedì e martedì, per i carabinieri del Nucelo Operativo e Radiomobile di Verona, che hanno messo le manette ai polsi di due stranieri per furto aggravato in concorso.

Si tratta di un cittadino albanese e di uno romeno, rispettivamente classe 1989 e 1993, entrambi pregiudicati, i quali sono stati sorpresi a rubare circa 270 pannelli in acciaio inox, del valore complessivo di circa 6mila euro, dalla ditta Zapè, situata in via Del Perlar a Verona.

Fermati dunque di militari, i due attendono ora di comparire davanti al giudice per la direttissima.