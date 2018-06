Gli rubano il trolley dall'auto nel parcheggio: ritrovato grazie al Gps dell'iPad

Erano circa le 20 di mercoledì sera quando un turista, residente in Germania è tornato al suo Fiat Ducato parcheggiato poco prima presso l'Auchan di Bussolengo, trovando il finestrino infranto e notando che il suo trolley era sparito.

A quel punto è partita la chiamata al 112 e i carabinieri sono arrivati subito sul posto, decidendo di attivare subito la localizzazine dell'iPad. Il centralinista dell'Arma allora ha tenuto aggiornati i militari operanti su strada minuto per minuto su quale fosse la disposizione del dispositivo: le ricerche sono state velocissime e poco dopo il trolley nero è stato ritrovato intatto, e con tutto ciò che vi era all’interno, in via Einstein, nei pressi del campo nomadi di Forte Azzano.

Un intervento che non si è concluso con un arresto, ma che certamente ha riportato il sorriso al un turista tedesco.