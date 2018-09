Distraggono le commesse e rubano il portafogli: tre persone arrestate

Due donne, di 45 e 38 anni, ed un uomo di 49, tutti italiani e residenti fuori provincia, sono stati arrestati dai carabinieri di Malcesine nella serata di martedì per furto aggravato.

Il fatto, secondo quanto riportato dall'Arma, è avvenuto in un negozio di generi alimentari situato in piazza Cavour, nel centro del paese. I tre avrebbero distratto le commesse con vari pretesti e, sfruttando un momento di deconcentrazione, si sarebbero appropriati un portafogli contenente 1.100 euro in contanti. I militari però erano già sulle loro tracce, avendo ricevuto anche altre segnalazioni simili da parte di altri esercizi commerciali, dove però i colpi non erano andati a buon fine. L'attività investigativa ha quindi permesso ai carabinieri di intercettare e fermare l'auto dei tre, subito dopo il furto: il denaro è stato interamente recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre i malviventi sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Compagnia. Mercoledì mattina si sono infine presentati davanti al giudice, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto per tutti e tre l'obbligo di firma tre volte a settimana.