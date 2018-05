Rubano gli ombrelloni da un villaggio turistico, ma vengono scoperti

L'aumento del flusso turistico in direzione del lago di Garda per l'avvicinarsi della stagione estiva, interessa anche la zona dell'Alto Mincio, dove in località Torrente Valle sorge il grande villaggio vacanze “Family Park”.

Nonostante l’intenso via vai di auto di vacanzieri, in buona parte stranieri, ospiti della struttura ricettiva sulle sponde del fiume, alla sicurezza interna non è sfuggito un furgoncino Citroen che cercava di svincolarsi dalle maglie dei controlli. Il personale allora ha richiesto l’intervento della pattuglia dei carabinieri di Valeggio sul Mincio, che in pochi minuti è giunta sul posto bloccando il veicolo sospetto: a bordo erano presenti due pregiudicati originari della provincia di Napoli, trovati in possesso di due grossi ombrelloni a piantana che avevano appena prelevato dal deposito del villaggio turistico.

Colti in flagranza del reato di furto aggravato, per loro sono scattate le manette e nella mattinata di mercoledì, il giudice del tribunale di Verona ha convalidato l'arresto e disposto il rinvio all’udienza del 01 giugno 2018.