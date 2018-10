Rubano in 2 negozi del centro ma vengono scoperte: ladre in manette

Per provare a rubare della merce dai negozi Ovs e Venchi, situati nel centro di Verona, hanno provato a manometterne le confezioni, ma sono state notate e fermate dai carabinieri scaligeri, e successivamente deferite in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Si tratta di una ventinovenne croata, incensurata, e di una trentenne francese, pregiudicata: le due passeggiavano per il centro della città e, attratte dai negozi di Via Cappello, proprio nei pressi del balcone di Romeo e Giulietta, hanno ben pensato di buttare in borsa, senza pagare, i prodotti scelti per lo shopping pomeridiano di lunedì.

Ma i militari attuano, da sempre, precisi controlli proprio in quella zona, nota per esser frequentata da borseggiatori e ladri di turisti: infatti sono riusciti ad assicurare alla giustizia le due donne, che hanno dovuto restituire la refurtiva ai commercianti, ammontante ad un valore di circa 80 euro.