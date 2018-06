Rubano una borsa da 2mila euro da Louis Vuitton: filmate dalle telecamere

Erano riuscite a rubare circa 2mila euro di merce dal negozio Louis Vuitton di via Mazzini, le due donne che nel pomeriggio di lunedì sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato, in seguito alla segnalazione del responsabile della boutique.

Lo scorso 6 giugno, intorno alle ore 15.00, M. J. di 26 anni e C. S. di 40 anni, entrambe italiane di etnia rom, si sono introdotte nell'arrività di lusso e, dopo essersi guardate attorno, con fare disinvolto si sono appropriate di una borsa da donna dalla vetrina per poi dirigersi verso l’uscita, riuscendo a guadagnare la fuga.

A seguito però della denuncia sporta dal responsabile del punto vendita Louis Vuitton, gli uomini della Questura hanno raccolto le dichiarazioni utili all’avvio delle indagini ed ha acquisito i filmati delle telecamere di c: dalla disamina dei fotogrammi le forze dell'ordine hann potuto rilevare la scaltrezza con cui una delle due donne, dopo aver rimosso il codice antitaccheggio, è riuscita ad impossessarsi della borsa, mentre l’accompagnatrice distraeva l’attenzione dei commessi aggirandosi tra gli espositori.

Le due donne sono state individuate dagli uomini delle Volanti lunedì pomeriggio, poco distanti dalla boutique nella quale avevano commesso il reato. L’identificazione è stata resa possibile anche grazie alla testimonianza della denunciante che ha riconosciuto, senza dubbi, le autrici del furto, perfettamente distinguibili peraltro nelle videoriprese messe a disposizione della Polizia.

Le responsabili, dopo essere state accompagnate in Questura per gli accertamenti necessari, sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso. Nei loro confronti saranno adottate dalla Divisione Anticrimine le misure di prevenzione necessarie a scongiurare la commissione di ulteriori illeciti penali.