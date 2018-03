Rubano una bici da un garage e buttano a terra un ragazzo: due in manette

Due sono finiti in manette, mentre proseguono le ricerche dei carabinieri per rintracciare ed assicurare alla giustizia il terzo complice del furto messo a segno nella serata di giovedì a Sanguinetto.

Erano circa le 22.30 quado il gruppetto di malviventi si è introdotto all'interno del garage di un ristorante, dal quale ha rubato una bicicletta di proprietà di una dipendente dell'esercizio. Mentre si allontanavano, i tre sono stati scoperti da un ragazzo, parente della vittima, che ha riconosciuto il mezzo e ha cercato di bloccarli, venendo però spinto violentemente a terra da uno di questi e subendo lesioni alla spalla giudicate guaribili in 15 giorni.

Soltanto il provvidenziale intervento dei militari della stazione di Cerea, ha permesso di assicurare due di loro alla giustizia. Si tratta di: E.B.Y., cittadino marocchino classe 1995, senza fissa dimora e pregiudicato per rapina e furto aggravato, inottemperante alla misura cautelare del divieto di dimora presso la Provincia di Verona inflittagli per un altro procedimento; e J.B., cittadino marocchino classe 1996, senza fissa dimora e incensurato.

Arrestati per rapina, furto aggravato e lesioni, sono stati poi condotti nelle celle di sicurezza della Compagnia di San Bonifacio, in attesa del processo della direttissima.