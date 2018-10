Rubano sulle auto nel parcheggio del Tosano: due giovani arrestati

Entrambi incensurati, uno di Padova e l’altro di Venezia, uno classe 1998 e l'altro 2000, sono stati arrestati in flagranza del reato di furto aggravato continuato in concorso dai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, che da una settimana avevano messo in piedi servizi di osservazione e pedinamento presso il supermercato Tosano di Vago di Lavagno.

I militari sono venuti a conoscenza di precedenti furti avvenuti presso quel supermercato e hanno così dato il via al servizio in borghese, che gli ha permesso di seguire a debita distanza i due giovanissimi veneti, mentre per circa due ore vagavano all’interno del parcheggio del Tosano.

Secondo quanto riferito dall'Arma, i due sarbbero stati alla ricerca di vittime e alle 21, quando la situazione sembrava oramai tranquilla, avrebbero colpito: rotti i finestrini di ben due auto, una Fiat 500 e una Mercedes GLC, avrebbro portato via una borsa e tre zaini.

I carabinieri, volutamente si sono tenuti distanti per non essere notati, li avrebbero poi visti imboccare la Tangenziale Sud ad alta velocità: si sono così messi al loro inseguimento, riuscendo ad arrestarli.

In tribunale, il giudice ha convalidato il provvedimento e li ha condannati a 10 mesi, con pena sospesa.