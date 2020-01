Colti sul fatto mentre rubano su un'auto, due ladri finiscono in manette

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio intorno alle 13 di mercoledì, quando hanno notato due individui che armeggiavano su un'auto parcheggiata in via Girelli: erano due ladri colti in flagranza mentre rubavano 120 euro, contenuti in un borsello insieme ad alcuni effetti personali a bordo del veicolo.

Si trattava di F.M., classe 1991, e C.R., classe 1968, entrambi italiani e pluripregiudicati, i quali sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e portati in caserma per gli accertamenti di rito. Giovedì mattina sono comparsi dinanzi al giudice, la dottoressa Laura Donati, il quale ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma quotidiano, due volte al giorno presso i carabinieri di Legnago e concesso i termini di difesa, fissando la data del processo al prossimo 8 aprile.