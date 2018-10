Ruba il tablet di un operaio: la vittima lo insegue, ma lo prende la Polizia

Avrebbe approfittato di un momento di distrazione di un operaio di un cantiere edile per rubargli il tablet dalla cabina di un autocarro, ma la Polizia di Stato di Verona è riuscita ad acciuffarlo poco dopo, anticipando la vittima stessa che stava cercando di raggiungerlo.

A segnalare l'accaduto ad una pattuglia di passaggio sono stati i clienti di un bar di via Scuderlando, intorno alle 10.40 di lunedì, i quali hanno raccontato che un lavoratore del vicino cantiere aveva subito un furto e si era allontanato a piedi con l’intenzione di raggiungere il ladro e recuperare quanto gli era stato sottratto. Gli avventori hanno messo così gli agenti sulle tracce del malvivente, che si era mosso in direzione di via Calvi, i quali sono riusciti a trovarlo e bloccarlo prima dell'arrivo dell'operaio.

Dalle informazioni raccolte, gli uomini della questura hanno potuto appurare che il fermato, approfittando della distrazione della vittima, si sarebbe introdotto all’interno della cabina dell’autocarro parcheggiato a margine della carreggiata e avrebbe asportato un tablet, rinvenuto, grazie alla perquisizione personale, all’interno della cinta dei pantaloni.

A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato è stato Ibrahim Samir, 38nne siriano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Negli uffici di lungadige Galtarossa inoltre è emerso che lo straniero era già destinatario dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, misura applicata dal Tribunale di Verona lo scorso 23 luglio.

Il 38enne, che ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, è comparso nella mattinata di martedì davanti al giudice, il quale, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza al prossimo 24 ottobre.