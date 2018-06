Ruba al supermercato e strattona l'addetta alla sicurezza: donna in manette

Forse aveva bisogno di vestiti nuovi e di qualche attrezzo per pulire e sistemare casa, la donna classe 1982 di origini srilankesi, incensurata, che nel pomeriggio di lunedì ha pensat di fare un salto alla Migross di via XXIV maggio.

Una volta trovato ciò che gli serviva però, secondo quanto riferito dai carabinieri, la cittadina straniera avrebbe “saltato” il passaggio alla cassa e prima di dileguarsi ha strappato tutte le etichette dagli abiti presi e dai prodotti domestici prelevati. A quel punto allora si è data alla fuga, ma è stata scoperta da un'addetta alla sicurezza, che non avrebbe esitato a strattonare con forza pur di allontanarsi. La lavoratrice però aveva già avvisato il 112, così quando i militari sono arrivati sul posto hanno potuto arrestatre la donna in flagranza dei reati di rapina impropria e danneggiamento.