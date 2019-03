Ruba uno strumento all'ospedale di borgo Trento: viene scoperto e denunciato

Lo scorso 8 marzo, gli agenti del posto di polizia del Policlinico di Borgo Trento hanno denunciato Z. M., 35enne italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, responsabile di un furto aggravato all’interno della struttura sanitaria.

Le indagini sono state avviate in seguito alla segnalazione da parte dell’infermiera in servizio proprio nella serata del furto e hanno condotto immediatamente all’individuazione del responsabile che, lo scorso 3 marzo intorno alle 20.40, si era presentato presso l’Azienda Ospedaliera per accompagnare la propria compagna ad una visita specialistica: proprio il nominativo di quest’ultima, registrato nei terminali di accettazione, ha consentito agli agenti di indirizzare il filone investigativo nei confronti di Z.M.

Anche grazie ai filmati dell'ospedale, le forze dell'ordine sono riuscite ad accertare che il 35enne, approfittando di un momento di distrazione del personale sanitario, è riuscito ad introdursi all’interno di uno degli ambulatori adiacenti al Pronto soccorso e a prelevare un saturimetro, dispositivo medico comunemente utilizzato per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Venerdì scorso, l’uomo, interrogato ripetutamente dagli agenti, ha ammesso la propria colpevolezza e ha riconsegnato al reparto ospedaliero il macchinario indebitamente sottratto.