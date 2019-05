"Visita" lo spogliatoio del personale, poi torna nel negozio e viene arrestato

Si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale del centro e, approfittando della distrazione dei dipendenti, è riuscito ad intrufolarsi negli spogliatoi del personale alla ricerca di merce interessante da rubare. Riuscendo a passare inosservato, N.M., nello stesso pomeriggio, ha deciso poi di fare ritorno nel medesimo negozio senza sapere però che il personale, accortosi dell’ammanco, aveva nel frattempo visionato i filmati delle telecamere e che sarebbe pertanto stato in grado di riconoscerlo. È accaduto giovedì, intorno alle 18.40, all’interno di una pizzeria in via Leoncino. L’uomo, un cittadino marocchino di 32 anni, è stato, quindi, preso in consegna dagli agenti delle Volanti della questura di Verona, chiamati ad intervenire dal responsabile dell’esercizio.

Accompagnato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa per l’identificazione e l’espletamento degli accertamenti di rito, lo straniero è stato trovato in possesso di numerosi capi di vestiario, contenuti all’interno dello zaino che portava al seguito, acquistati, secondo le dichiarazioni dello stesso, quel pomeriggio.

Le indagini effettuate, hanno però consentito di accertare che la merce rinvenuta era stata indebitamente sottratta da due negozi di via Roma, motivo per il quale l’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Tenuto presente anche il comportamento che avrebbe tenuto negli uffici di polizia durante gli accertamenti, N.M. è stato arrestato per violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Trattenuto, su disposizione del Pubblico Ministero nelle camere di sicurezza della questura, lo straniero, con a carico diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per resistenza a Pubblico Ufficiale, è comparso venerdì mattina davanti al giudice che, in sede di rito direttissimo, previa convalida dell’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.