Raid alla Coin per rubare profumi: 35enne arrestata, scappa il complice

In compagnia di un complice, è entrata nel negozio come una normalissima cliente, ha preso alcune confezioni di profumi dagli scaffali e si è diretta verso i camerini, all’interno dei quali è riuscita a rompere le relative placche antitaccheggio, pensando di passare inosservata. Ha poi nascosto la refurtiva all’interno della propria borsa e si è avviata in direzione delle barriere antifurto dell’esercizio commerciale.

Probabilmente credeva di avera quasi fatta franca D. A., 35enne di origini calabresi, ma l’addetta del punto vendita si era già accorta che qualcosa non andava e, insospettita dai movimenti della donna, ha deciso di tenerla d’occhio.

Con il bottino rubato poco prima, si è diretta verso l’uscita ma, a causa di una placca antitaccheggio rimasta per errore all’interno della confezione di un profumo, è scattato l’allarme delle barriere antifurto. La 35enne, quindi, è stata fermata dalla responsabile addetta alla clientela, che l’ha trattenuta fino all’arrivo della Polizia.

È successo lunedì, intorno alle 13.20, presso la Coin di via Cappello. Gli agenti delle Volanti, già operativi in quella zona, in pochi minuti hanno raggiunto il luogo e, sulla base delle testimonianze raccolte, hanno deciso di sottoporre la donna fermata a perquisizione, rinvenendo così le tre confezioni di profumi che questa aveva nascosto all’interno della sua borsa dopo averle rubate.

La merce, del valore di circa 350 euro, è stata resa al legittimo proprietario, anche se risultava invendibile a causa delle scatole gravemente danneggiate, la ladre invece è stata arrestata dai poliziotti, che l'hanno accompagnata in Questura. Sono ancora aperte le ricerche del complice della donna che, in base alle testimonianze raccolte dagli agenti, si sarebbe allontanato con altre scatole di profumi, di valore pari a quello della merce rinvenuta.

Finita in manette per tentato furto aggravato in concorso, la donna ha trascorso la notte presso gli uffici di polizia in attesa del rito direttissimo.

Martedì mattina, dopo aver ammesso le sue responsabilità davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto, D. A. è stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed 400 euro di multa.