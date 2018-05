Ruba le offerte in chiesa ma il parroco scopre gli ammanchi e lo fa arrestare

Dopo alcune segnalazioni da parte del parroco di ammanchi di denaro, i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli hanno intensificato i controlli e dopo numerosi giorni passati ad osservare, hanno individuato ed arrestato un italiano di 47 anni, C.G., colto subito dopo avere rubato i soldi delle offerte, lasciati nella canonica della Chiesa dei SS.Fermo e Rustico, situata in via San Biagio.

I militari hanno notato l'uomo aggirarsi in maniera sospetta lungo la strada, per poi vederlo entrare nella chiesa dove non era in corso alcuna funzione: C.G. infatti, dopo essere entrato in canonica, si è appropriato dei soldi delle offerte e dopo alcuni minuti se ne è andato. A quel punto il ladro è stato bloccato dai carabinieri, che nelle sue tasche hanno trovato circa 200 euro.

Accompagnato in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato in luogo di culto, mentre il denaro è stato reso al parroco. Il giudice poi ha condannato l'italiano all’affidamento alla prova presso un ente assistenziale.