Scoperto a rubare da Obi, si scaglia contro la sicurezza ma viene fermato

I carabinieri di Sommacampagna sono stati chiamati all'intervento, nel pomeriggio di lunedì, presso il centro commerciale La Grande Mela, dove un uomo è stato notato mentre cercava di rubare della merce.

A.C., classe 1970 e residente nel Bresciano, sarebbe stato sorpreso dall'addetto alla sicurezza mentre cercava di trafugare alcuni attrezzi di hobbistica. Vistosi scoperto, avrebbe reagito violentemente nei suoi confronti per cercare di scappare, ma il pronto intervento dei militari ha messo fine al suo tentativo di fuga ed è stato quindi arrestato per rapina impropria.

Trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Villafranca, martedì è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l'arresto.