Ruba generi alimentari al Galassia, ma viene scoperto e fermato all'uscita

Le sue mosse furtive non sono sfuggite agli occhi del personale dell'esercizio e quando ha superato le casse senza pagare la merce, ha trovato le forze dell'ordine ad attenderlo. Nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago hanno messo le manette ai polsi di E.Q.M., cittadino marocchino classe 1983, senza fissa dimora e con precedenti di polizia alle spalle.

L'uomo aveva prelevato circa 70 euro di generi alimentari dagli scaffali del centro commerciale "Galassia" di Legnago, nascondendoli sulla sua persona, e aveva superato le casse per dirigersi all'uscita, dove è stato fermato dai militari, intervenuti su richiesta del personale.

Arrestato, il nordafricano ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma locale e venerdì mattina è comparso in tribunale. Durante l'udienza il Giudice Sperandio ha convalidato il provvedimento e disposto l'obbligo di firma bisettimanale presso la stazione di Legnago, in attesa del processo del 20 febbraio.