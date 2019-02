Ruba bottiglie di liquore al supermercato e viene arrestato dai carabinieri

Oltre a quello tentato ad Adigeo, nel pomeriggio di sabato è stato tentato un altro furto in un punto vendita.

Stavolta ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione di San Michele Extra, che hanno tratto in arresto un italiano 26enne già noto alle forze dell'ordine. Il giovane infatti, poco prima aveva sottratto delle bottiglie di liquore del valore di 100 euro dal supermercato Eurospar di via Manin, a Verona.

Il ladruncolo è stato poi ristretto presso la camera di sicurezza della caserma, in attesa di comparire avanti al giudice per il rito direttissimo.