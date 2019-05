Ruba 9 bottiglie di Jack Daniel’s all'Esselunga: scoperto ed arrestato

La Polizia di Stato è stata chiamata all'intervento nella mattina di venerdì, al termine del quale ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 33 anni con l’accusa di furto aggravato, reato che avrebbe commesso all'interno dell'Esselunga di viale del Lavoro, a Verona.

Erano circa le 10, quando l'uomo è stato individuato dal personale addetto alla vigilanza del supermercato mentre si aggirava in maniera sospetta tra i corridoi del negozio. Dopo aver prelevato della merce dagli scaffali del reparto alcolici ed averla riposta all’interno del trolley che aveva con sè, il 33enne è stato visto dirigersi verso le casse automatiche dove, col probabile intento di non destare sospetto, ha provveduto al pagamento di sole 4 confezioni di zucchero. Pensando di non essere stato scoperto, lo straniero avrebbe imboccato l'uscita, dove è stato fermato dal personale di sorveglianza che, di li a poco, ha richiesto l’intervento della Polizia.

Gli agenti delle Volanti hanno trovato all’interno del trolley dell’uomo 9 bottiglie di Jack Daniel’s del valore complessivo di circa 140 euro.

B.M., già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e reati contro la persona, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza di lungadige Galtarossa dopo gli accertamenti del caso, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato sabato mattina. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.