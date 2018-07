Ruba bici a Gardaldand, aggredisce un sorvegliante e finisce in carcere

Rapina impropria. Questo il reato che nella giornata di sabato 7 luglio ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri della stazione di Peschiera, di un 48enne romeno, pregiudicato per fatti analoghi e in Italia senza fissa dimora, sorpreso a rubare biciclette davanti agli ingressi di Gardaland.

Già il giorno precedente al fermo dell'uomo, erano stati registrati 4 furti di biciclette sempre nella stessa zona, tanto che il personale di vigilanza del parco aveva intensificato i servizi di intesa con il comando locale dell'Arma, pronto ad intervenire.

E il ladro ha mantenuto fede alle sue abitudini. Alla stessa ora del giorno precedente, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza del parco, mentre con una tronchese tagliava la catena di una bicicletta. Un vigilantes allora gli si è avvicinato intimandogli di fermarsi, ma questi in tutta risposta si è scagliato contro la guardia giurata e l’ha colpito con forza ad un braccio utilizzando l'arnese con cui stava per rubare il velocipede.

Allertati dal personale di Gardaland, a quel punto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato il 48enne rendendolo inoffensivo. L'addetto alla sicurezza invece è stato medicato nell'ambulatorio locale, cavandosela con sei giorni di malattia.

Grazie all'esame dei filmati registrati dall'impianto di sorveglianza, i militari hanno potuto appurare senza ombra di dubbio la responsabilità dell'arrestato anche per quanto riguarda i furti commessi il giorno prima. Per il reato di rapina impropria, il romeno è stato condotto a Montorio e martedì mattina, all'esito del giudizio di convalida, il gip ne ha disposto la custodia in carcere.