Scoperto a rubare una bici in una corte cerca di scappare senza successo

È stata la segnalazione di un cittadino a mettere i carabinieri della compagnia di Villafranca sulle sue tracce e il ladruncolo è dunque finito in manette.

Nella serata di mercoledì, una pattuglia della stazione di Sommacampagna è stata chiamata all'intervento nella zona di Sona, mentre stava svolgendo il consueto servizio perlustrativo del territorio. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, G.A., cittadino albanese classe 1968, stava cercando di rubare una bici in una corte condominiale, quando è stato notato da un uomo che ha lanciato l'allarme.

Così, con l'aiuto dei presenti, i militari intervenuti sono riusciti a bloccare lo straniero che stava scappando. Sulla sua persona sarebbero stati rinvenuti anche alcuni arnesi da scasso, utilizzati per compiere il furto

Al termine degli atti di rito l'uomo è stato dichiarato in stato arresto ed è stato poi comdotto in caserma in attesa del rito direttissimo di fronte all'autorità giudiziaria veronese, programmato per la mattinata di giovedì.