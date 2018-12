Ruba da una bancarella e strattona la commerciante: fermato subito

Erano circa le 14 di mercoledì quando i carabinieri della stazione di Parona Valpolicella hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di rapina impropria, un barese pregiudicato, classe 1963.

Senza fissa dimora e lavoro, l'uomo si era recato al mercato rionale allestito in piazza XVI Ottobre, ma mente si aggirava tra le bancarelle, si sarebbe appropriato di alcuni indumenti da una di queste, ovviamente senza pagarli. La commerciante però, una veronese classe 1964, si è accorta di quanto stava accadendo: capito di essere stato scoperto, il malvivente avrebbe strattonato la donna per scappar via, per fortuna senza procurarle evidenti lesioni, senza riuscire a fare molta strada.

La sua fuga infatti è stata bloccata pochi secondi dopo dall’immediato intervento della pattuglia della stazione, che lo ha tratto in arresto. Ed ora attende la direttissima.