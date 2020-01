Sorpreso mentre cerca di rubare un'auto in centro paese, finisce in manette

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago, sono dovuti intervenire nella notte tra lunedì e martedì per trarre in arresto E.A., cittadino marocchino classe 1992, clandestino.

Lo straniero infatti è stato colto in flagranza mentre cercava di rubare un'auto parcheggiata nel centro del comune della Bassa veronese.

Nella mattinata del 21 gennaio il nordafricano è comparso davanti al giudice Cristina Carrara ed è stato condannato a 10 mesi di reclusione (pensa sospesa), 200 euro di multa e l'obbligo di firma quotidiano dai carabinieri legnaghesi.