Sorpreso a rubare bottiglie di alcolici all'Adige, un 22enne finisce nei guai

Due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Verona il 22 gennaio.

In serata, i militari della sezione Radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale Adigeo, dove hanno arrestato un cittadino italiano 22enne, senza occupazione e con vari precedenti, poiché si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici. Inoltre, una volta fermato, ha fornito false generalità agli operanti, che però sono facilmente giunti alla sua vera identità. Alla fine il giovane è stato portato nel carcere di Montorio.

Poco prima, in esecuzione dell’Ordine emesso dall’Ufficio di Sorveglianza, i militari della Stazione di San Giovanni Lupatoto hanno tratto in arresto un cittadino romeno 41enne, che, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, aveva violato le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria. A sua volta dunque, anche l'uomo è stato condotto nella casa circondariale scaligera.