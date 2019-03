Ruba 270 euro al titolare e li nasconde nelle mutande: operaio arrestato

Avrebbe derubato e minacciato il proprio titolare, ma alla fine l'operaio, un 53enne italiano residente a Soave ed incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni Ilarione.

Il tutto, ha fatto sapere l'Arma, sarebbe avvenuto negli uffici di un’azienda di Monteforte d’Alpone, lì dove la compagna del titolare aveva lasciato incustodita la sua borsa. Ad attirare l'attenzione dell'uomo sarebbe stato il tonfo del portafogli della donna, dopo essere stato sfilato e caduto a terra. Il 53enne a quel punto avrebbe maldestramente cercato di nasconderlo sotto i piedi, ma l'imprenditore se ne è accorto e ha avvisato il 112.

Arrivati sul posto, i militari hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto, scoprendo che dal portafogli mancavano 270 euro. Hanno quindi ritenuto di procedere con urgenza alla perquisizione personale dell’operaio, appurando che la somma era stata da lui nascosta nelle parti intime. Ulteriori accertamenti poi, hanno permesso ai carabinieri di trovare un coltellino in possesso dell’uomo, scoprendo che lo avrebbe utilizzato per minacciare l’imprenditore, benché mai indirizzato verso di lui.

Ciò che sembrava essere un furto con destrezza si è tramutato in realtà in una rapina. Con questa accusa il 53enne è stato dichiarato in stato d’arresto e sottoposto ai domiciliari per essere, nella mattinata di martedì, condotto dinnanzi al giudice del tribunale di Verona: il provvedimento è stato dunque convalidato e disposto obbligo di soggiorno nel comune di Soave, in attesa che il processo segua il suo iter.