Bar delle Golosine ancora nel mirino: potrà restare aperto solo di giorno

Nuovo provvedimento di chiusura anticipata per il Royal Vip bar di via Dalla Chiesa, a Santa Lucia. È stato il sindaco Federico Sboarina a firmare la nuova ordinanza che impone all’esercizio la chiusura tassativa entro le 21 e l’apertura non prima delle 8. Quindi, a partire da domani, venerdì 5 luglio, e per i prossimi 30 giorni, il locale potrà rimanere aperto esclusivamente durante il giorno. Questo per tutelare la vivibilità del quartiere, il decoro, la sicurezza pubblica e per evitare assembramenti notturni.

Da aprile, si tratta del quarto provvedimento emesso a carico del locale, uno delle Questura e tre del Comune. Nei confronti del bar, infatti, sono state numerose le segnalazioni da parte di residenti e cittadini per schiamazzi, assembramenti rumorosi e presenza di ubriachi. A marzo, l’esercizio era stato teatro di episodi violenti, con due risse tra extracomunitari, che avevano richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e che avevano portato alla chiusura di un mese, disposta dalla Questura, per ragioni di ordine pubblico.

A seguito di questo provvedimento, il sindaco ha potuto esercitare le proprie competenze in materia di riduzione di orario, una decisione che è stata confermata da questa terza ordinanza.

Tuttavia, nel caso in cui questa ulteriore limitazione di orario non fosse sufficiente per assicurare il rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica, potranno essere adottati ulteriori e più restrittivi provvedimenti. Per tutto il mese di applicazione dell’ordinanza, infatti, la Polizia municipale vigilerà sul rispetto degli orari e sull’effettiva tutela della vivibilità del quartiere. Nel caso la proprietaria non rispettasse gli obblighi, gli agenti potranno intervenire per imporne l’applicazione coatta.