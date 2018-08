Paura a Roverchiara. Spara verso i suoi familiari e poi si barrica in casa

Era una situazione estremamente delicata quella che ha portato i carabinieri del Comando Provinciale di Verona ad intervenire a Roverchiara nel pomeriggio di sabato, ma che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi.

Nel pomeriggio i militari hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte della madre e della zia di un uomo del 1972 che, stando a quanto riferito dall'Arma, avrebbe improvvisamente imbracciato uno dei fucili da caccia a sua disposizione e presenti all'interno della casa sparando un colpo verso i suoi stessi familiari, i quali non sono stati colpiti e avrebbero così lanciato l'allarme.

Giunta dunque la richiesta al 112, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, ma l'uomo nel frattempo si era barricato in casa, lasciando detto alla madre che piuttosto che arrendersi si sarebbe fatto uccidere. Come prima cosa i militari di Legnago hanno quindi allontanato i vicini, mentre sul posto sono arrivati anche due negoziatori del Comando Provinciale di Verona, oltre al personale specializzato in interventi ad alto rischio del reggimento carabinieri Laives: il tutto coordinato sul posto dal Comandante Provinciale, il Colonnello Ettore Bramato.

Ci sono volute molte ore e numerosi tentativi di contatti telefonici, ma alla fine l'uomo ha risposto ed iniziato un dialogo con i negoziatori, che hanno csì potuto apprendere le motivazioni del suo gesto, riconducibili anche a difficoltà economiche e familiari.

Alla fine però tutto si è risposto per il meglio e l'uomo è stato portato alla ragione: una volta deposte le armi, è così uscito dall'abitazione.

In seguito i carabinieri hanno sequestrato 11 fucili da caccia e munizioni varie, mentre il classe 1972 è stato sottoposto alle cure del caso da parte del personale medico intervenuto e trasportato in ospedale.