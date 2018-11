Tubo del metano tranciato per sbaglio: fuoriuscita di gas in strada a Nogara

Nella mattinata odierna, venerdì 9 novembre, in via Raffa nel Comune di Nogara, durante lo svolgimento di alcuni lavori a bordo strada è stato tranciato accidentalmente un tubo di gas metano. A quel punto è quindi iniziato a fuoriuscire il combustibile, la cui presenza è stata subito riconoscibile per via dell'odore che si è propagato nell'aria.

Sul posto sono pertanto intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che hanno chiuso la via al traffico per evidenti ragioni di sicurezza. I tecnici del gas hanno quindi immediatamente cercato di operare per ripristinare la tubatura danneggiata.

Poco dopo mezzogiorno e mezzo, il Comune di Nogara in una nota ufficiale ha quindi voluto rassicurare la cittadinanza: «Strada di via Raffa riaperta. Sono iniziati i lavori di riparazione della tubatura rotta».