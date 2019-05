Si rompe un'altra tubatura in città, intervento urgente di Acque Veronesi 

A causa di un’improvvisa rottura di una tubatura che ha provocato una perdita di acqua sul manto stradale, a partire dalle 13 di oggi, venerdì 31 maggio, e per l’intera giornata di domani, via Castellana resterà chiusa al traffico. A segnalarlo in una nota è Acque Veronesi che ha poi annunciato di aver programmato altri interventi nel corso della prossima settimana.

In particolare, per consentire un altro intervento urgente di Acque Veronesi, nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 giugno, dalle ore 9 alle 18, saranno vietati il transito e la sosta alle autovetture nel tratto compreso tra i civici 37 e 55 di via Leoncino. Saranno istituiti percorsi alternativi nelle vie limitrofe. I divieti non riguarderanno i residenti.