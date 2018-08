Roncà. Non rispetta gli obblighi, niente pena alternativa e va in carcere

Ieri mattina, 22 agosto, i carabinieri di San Giovanni Ilarione hanno rintracciato un operaio 32enne marocchino pregiudicato e regolare sul territorio italiano, e nei suoi confronti hanno eseguito un ordine di carcerazione.

L'uomo era stato affidato in prova ai servizi sociali come pena alternativa per una vecchia condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale ed era sotto il controllo dei carabinieri. E le verifiche dei militari hanno riscontrato varie violazioni agli obblighi a cui era stato sottoposto. Martedì, 21 luglio, i militari non lo hanno trovato in casa in orario notturno, orario in cui lui aveva l'obbligo di restare nel proprio domicilio. E qualche giorno prima, il 18 agosto, era stato sorpreso a Montecchia di Crosara, al di fuori dunque del comune di Roncà dove aveva l'obbligo di dimorare. In quell'occasione, il 32enne è stato trovato ubriaco ed in possesso di un paio di grammi di hashish, e per questo è stato denunciato.

Per le ripetute violazioni, l'autorità giudiziaria ha disposto la sospensione della misura alternativa e per l'uomo che è stato condotto nel carcere di Montorio.