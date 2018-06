Rompe i sistemi antitaccheggio per rubare i capi, ma la sorveglianza lo scopre

Non è andata come sperava ad un giovane originario del Kazakistan, classe 1985 e senza fissa dimora, arrestato sabato sera in flagranza di reato per furto aggravato al negozio Coin di via Cappello.

L’uomo, infatti, pensando di non essere notato, era intento a rompere i sistemi antitaccheggio posti su numerosi capi di abbigliamento, quando un dipendente dell'esercizio lo ha scoperto richiedendo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Verona che, giunti sul posto, lo hanno bloccato e dichiarato in arresto. Dopo 2 notti in cella di sicurezza lunedì mattina verrà giudicato in direttissima al Tribunale di Verona.