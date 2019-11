Una città intera in lutto: si è spento Roberto Puliero e Verona perde la sua voce

Si è spento nella mattinata di oggi, martedì 19 novembre, una delle persone più amate dalla città di Verona, quel Roberto Puliero che con la sua voce di cronista ha accompagnato le gesta sportive dell'Hellas Verona sin dagli anni d'oro del club.

Roberto Puliero aveva 73 anni ed è stato in vita anche un attore e un regista ben noto al pubblico veronese, grazie in particolare alla sua attività con la compagnia teatrale "La Barcaccia".

Davvero tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno in questi momenti susseguendo a raffica sui social, tra commenti di dolore e ricordi commossi di episodi del passato.

«Mille vittorie, mille sconfitte. Gioie e dolori, lo Scudetto e la Serie C. Ma, dal tuo microfono giallo e blu, - si legge in una nota siglata dalla società sportiva Hellas Verona - la passione era sempre la stessa. La stessa dei ragazzi con le sciarpe che cantano per l’Hellas, fino all’ultimo. Sei nella nostra storia. Riposa in pace, Roberto».