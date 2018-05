Ruby ter, chiesto il processo per Roberta Bonasia, residente nel veronese

Corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e calunnia. Di questo è accusata Roberta Bonasia, ex infermiera piemontese ma da tempo residente in provincia di Verona. E per questi reati la procura di Torino ha chiesto di processarla insieme a Silvio Berlusconi, nel filone piemontese dell'inchiesta Ruby ter.

Tutto ruota attorno al denaro che, secondo l'accusa, Berlusconi avrebbe dato alla ragazza affinché lei mentisse su ciò che accadeva durante le "cene eleganti" di Arcore. L'udienza preliminare è stata aggiornata al primo giugno, come riportato da Ansa. La difesa di Berlusconi ha sollevato questioni di competenza territoriale del processo, il quale per gli avvocati difensori si dovrebbe svolgere a Milano. L'avvocato di Roberta Bonasia ha invece chiesto il non luogo a procedere invocando come causa di non punibilità della giovane la necessità di salvaguardare il proprio onore.