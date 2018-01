Rivoluzione ecologica per il packaging di Coca-Cola: confezioni 100% riciclabili

Coca-Cola ha annunciato il suo nuovo approccio al packaging: entro il 2025 arriverà a confezioni al 100% riciclabili, ed entro il 2030 alla raccolta e al riciclo del 100% delle stesse.

"Recupero packaging è problema mondiale"

Lo si apprende dal sito dell'Ansa che riporta anche le dichiarazioni del Ceo dell'azienda: «Quello del recupero del packaging è un problema che affligge tutto il mondo - ha dichiarato il presidente e Ceo James Quincey -. È nostra responsabilità contribuire a risolverlo. Con questa nuova strategia investiamo sui nostri packaging e nelle comunità in cui operiamo affinché questo diventi un problema del passato».

In Italia Coca-Cola negli ultimi sette anni ha investito oltre 150 milioni di euro in ammodernamenti nei quattro stabilimenti presenti, tra i quali quello importantissimo di Nogara in provincia di Verona e ha implementato nuove tecnologie che permettono la riduzione del consumo di acqua in rapporto ai litri di bevanda prodotta.

Bottglie con il 50% di materiale riciclato entro il 2030

L'Azienda produrrà le confezioni sia con l'impiego di un maggior numero di materiali riciclati, sia sviluppando resine a base vegetale o riducendo la quantità di plastica presente in ogni contenitore. Entro il 2030 produrrà bottiglie costituite per il 50% da materiale riciclato. In Italia già oggi tutte le confezioni sono al 100% riciclabili.

La società investirà anche nelle comunità in cui è presente: entro il 2030, per ogni bottiglia o lattina vendute, Coca-Cola si impegna a favorirne la raccolta e il riciclo. Anche per questo è stata premiata nel 2016 dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per aver adottato le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato.