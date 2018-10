Ritrovato 17enne scomparso da Sant'Ambrogio di Valpolicella. Sta bene

È stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, Luan, il 17enne scomparso da due giorni da Sant'Ambrogio di Valpolicella. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14.30 nel piazzale di fronte alla stazione di Verona Porta Nuova. Il giovane era su un autobus diretto in Valpolicella. Sono andate dunque a buon fine le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino e della protezione civile. Ricerche che si erano concentrate in diverse zone della provincia. Sette uomini e tre mezzi dei vigili del fuoco, ad esempio, erano impegnati a Vaggimal. La presenza del giovane era stata segnalata anche in quella frazione di Sant'Anna d'Alfaedo, ma alla fine il 17enne è stato trovato a Verona. Ora Luan è a casa e le sue condizioni sono buone.