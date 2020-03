Cento medici in pensione tornano al lavoro contro il coronavirus

Sono già un centinaio, prevalentemente pensionati, i medici veronesi che hanno aderito all'appello congiunto lanciato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona e dalla Ulss 9 Scaligera, dando la loro disponibilità a supportare le attività dell'azienda sanitaria in questo momento di grave difficoltà legata all'emergenza coronavirus. Si tratta di specialisti di provenienza ospedaliera, medici della medicina territoriale e ambulatoriale da impiegare, su base volontaria, per potenziare le tre attività ritenute prioritarie dall'Ulss: l'assistenza ospedaliera; il supporto al dipartimento di prevenzione in materia di sorveglianza attiva dei cittadini in isolamento domiciliare e il supporto in tema di comunicazione per veicolare le corrette informazioni all’utenza che si rivolge al numero verde istituito dall'Ulss, 800 936 666.

«A queste colleghe e questi colleghi sento il dovere di esprimere il ringraziamento di tutta la sanità veronese e della città stessa per l'entusiasmo e la generosità con i quali hanno risposto alla nostra richiesta di aiuto in un momento così difficile - ha dichiarato Carlo Rugiu, presidente dell'Ordine veronese - Ho provveduto a inoltrare alla direzione generale dell'Ulss i nominativi di coloro che si sono messi a disposizione».