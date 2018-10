Problemi tecnici e ordigni bellici: giornata difficile per chi viaggia in treno

Giornata complicata, quella del 24 ottobre, per i pendolari delle linea ferroviaria, costretti a subire alcuni disguidi e ritardi.

Un inconveniente tecnico avvenuto a Brescia ha provocato rallentamenti sulla linea Milano - Verona a partire dalle 4.50: i ritardi hanno toccato anche i 40 minuti e tre tre regionali sono stati limitati nel percorso, ma tutto è tornato alla normalità a partire dalle 6.05.

Più complessa la situazione della linea Bologna - Verona, dove il traffico ferroviario è stato sospeso alle 12.40 fra San Felice sul Panaro e Crevalcore per l’intervento delle Forze di Polizia: fra le due stazioni infatti è stato trovato un ordigno bellico in un cantiere adiacente ai binari, nel corso dei lavori di potenziamento tecnologico della linea.

Trenitalia ha dunque attivato un servizio con autobus per il regionale fra Crevalcore e Poggio Rusco, mentre convogli a lunga percorrenza hanno utilizzato itinerari alternativi con ritardi fino a 90 minuti.