Si è svegliato ed ha parlato con gli agenti il clochard picchiato a Villafranca

È stato operato al volto e rimane ricoverato nel Centro Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento Vasile Todirean, il senzatetto che il mese scorso è stato vittima di una violenta aggressione. L'uomo, 42enne di nazionalità romena, era stato preso a pugni e calci in faccia e sulla schiena alla stazione di Villafranca. Inoltre, i suoi aggressori gli hanno anche dato fuoco con un accendino.

Vasile Todirean dovrà restare in ospedale a lungo, ma almeno nei giorni scorsi ha ripreso conoscenza ed è riuscito a parlare con i poliziotti di Verona, come riportato da TgVerona. Gli agenti stanno continuando ad indagare, pur avendo fermato e messo in carcere tre uomini sospettati di essere i responsabili dell'aggressione. I ricordi che riusciranno a riemergere dalla mente della vittima potrebbero aiutare a far luce su quanto accaduto e potrebbero quindi meglio definire il quadro accusatorio nei confronti dei tre fermati, al momento accusati di tentato omicidio in concorso, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi.