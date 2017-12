San Bonifacio, rissa alla stazione. Danneggiata la vetrata di un ingresso

Ieri notte, 27 dicembre, si è verificata una lite tra i senza tetto che trovano riparo nei locali della stazione di San Bonifacio. Tutto sembrerebbe nato da una disputa per futili motivi degenerata a causa dell'abuso di alcol.

L'immediato arrivo dei carabinieri della locale compagnia ha messo in fuga i partecipanti che, nel frattempo, avevano danneggiato una vetrata della porta d'ingresso.

Sono in corso indagini per identificare i colpevoli, nel frattempo un uomo è stato segnalato per ubriachezza.