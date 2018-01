Scoppia una rissa al Saval nella notte: 2 feriti, uno dei quali viene denunciato

Notte movimentata nella zona del Saval, a Verona, dove una rissa è scoppiata nelle prime ore del lunedì: ad avvisare le forze dell'ordine di quanto stava accadendo sono state le segnalazioni di alcuni residenti.

Stando a quanto appreso dalla Questura di Verona, all'interno della scuola di danza Olympia, situata in via Marin Faliero 98, si stava tenendo una festa privata e una violenta discussione è esplosa nel parcheggio di fronte. Nell'episodio non è stato coinvolto quindi il vicino locale La Nuit Night Club, come invece appreso in un primo momento dai soccorritori.

Sul posto sono arrivate quindi sono arrivate due pattuglie della squadra Volanti della Polizia di Stato e due dei carabinieri, intorno alle 4.40 di lunedì: erano circa una ventina le persone coinvolte nel fatto, che alla vista delle forze dell'ordine si sono date alla fuga nei campi limitrofi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Uno di loro però non è riuscito a scappare a causa delle proprie condizioni: si trattava di un cittadino nigeriano classe 1987, ubriaco, che presentava una ferita da taglio alla mano destra, causata forse da una bottiglia rotta vista la quantità di pezzi di vetro trovata a terra da Polizia e Carabinieri. Nonostante la ferita, l'uomo ha subito mostrato un atteggiamento ostile ai poliziotti e poi anche al personale del Pronto Soccorso di borgo Trento, decidendo infine di andarsene senza ricevere le cure del caso. Il suo comportamento però gli è costato una denuncia in stato di libertà per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 118 inoltre, giunto sul luogo del fatto in ambulanza, ha comunicato che anche un'altra persona è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, nella zuffa scoppiata al Saval.