Scoppia la lite in un locale e arrivano alle mani: 4 persone denunciate

Dopo quella avvenuta a San Bonifacio nelle prime ore del 19 ottobre, un'altra rissa che si è verificata tra venerdì e sabato, stavolta a Concamarise.

L'allarme è scattato per un furibondo litigio tra cittadini stranieri scoppiato intorno alle ore 1 in un locale, con la centrale operativa della Compagnia di Legnago che ha quindi disposto l'invio di una pattuglia della Radiomobile e della stazione di Castagnaro. Una volta arrivati, i militari hanno sedato la rissa e accompagnato i 4 partecipanti in caserma: si trattava di un uomo originario del Kosovo e residente a Nogara, 2 cittadini romeni anche loro con dimora nello stesso comune e un nigeriano residente a Salizzole. Tutti di etò compresa tra i 20 e i 32 anni, dopo gli accertamenti di rito sono stati denunciati per rissa e rilasciati.