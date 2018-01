Scoppia una rissa al night club: due persone ferite portate in ospedale

Due persone sono state trasportate all'ospedale di borgo Trento in codice giallo nelle prime ore di lunedì, in seguito ad una rissa scoppiata in un locale della città.

Erano circa le 4.40 della mattina quando il personale del 118 si è diretto con l'ambulanza in via Marin Faliero, dove al civico 100 è situata La Nuit Night Club, per soccorrere i feriti.

Sul posto si sono diretti anche gli uomini della Polizia di Stato ed i Carabinieri.