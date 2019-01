Via Galilei, prima un rissa poi un incendio in uno stabile abbandonato

Prima l'intervento di tre pattuglie della squadra Volanti della polizia per sedare una rissa e qualche ora dopo l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere un piccolo incendio. Il tutto in un unico edificio, un vecchio deposito in disuso della stazione di Porta Vescovo, in via Galilei. Essendo abbandonato, lo stabile diventa a volte rifugio per senzatetto.

Ed è stata proprio una rissa tra senzatetto ad allertare i cittadini che abitano nelle vicinanze. Era circa la mezzanotte tra giovedì 3 e venerdì 4 dicembre, quando i residenti hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno fermato la rissa e hanno portato in Questura cinque uomini per l'identificazione. Dopo gli accertamenti, due sono stati trattenuti e tre rilasciati.

Ieri mattina, poi, l'incendio domato dai pompieri veronesi e probabilmente causato da una braciere usato dai senzatetto per scaldarsi. Il rogo ha fortunatamente riguardato solo il piano superiore dell'edificio e non si è esteso all'esterno.