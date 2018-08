Nuova rissa nel buio delle Golosine: un video la mostra sui social network

Un video, pubblicato su YouTube e Facebook, mostra una nottata ad alta tensione che questa volta avrebbe avuto luogo in via Gramego. Le riprese sembrerebbero fatte con uno smarthphone da una balconata che si affaccia sulla strada, dove circa una decina di persone ha dato vita ad una violenta lite tra urla, strattonamenti e pugni.

Un fatto che dunque sembra destinato a riaccendere la questione sicurezza nel quartiere, così come testimoniano i primi commenti lasciati sui social.