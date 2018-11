Rissa alla festa dopo il lavoro al circo: un uomo in prognosi riservata

Una festa dopo il lavoro si è tramutata in una violenta lite nella notte tra martedì e mercoledì a San Giovanni Lupatoto, con una persona che è stata trasportata e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di borgo Trento.

Protagonisti della vicenda sarebbero alcuni lavoratori di nazionalità romena, tra i 40 e i 50 anni, all'opera presso il Circo Medrano allestito in via Legnago. Concluse le proprie mansioni, avrebbero dato una vita ad una festicciola tra i tendoni della struttura, ma una volta diventati preda dei fumi dell'alcol avrebbero dato vita ad un violento alterco sfociato in un pestaggio, tra le 3 e le 4 di notte. A quel punto è scattato l'allarme, con il personale del 118 che, una volta arrivato sul posto, ha preso in cura un uomo e lo ha trasportato d'urgenza al Polo Confortini.

Sul luogo del fatto sono arrivati anche i carabinieri di Verona con il reparto Investigazioni Scientifiche. Le manette sarebbero scattate per due uomini con l'accusa di lesioni personali gravissime in concorso, ma i militari, dopo aver ascoltato anche alcune testimonianze, stanno vagliando anche la posizione di altre persone presenti, mentre sembrano essere futili i motivi che hanno scatenato la cruenta rissa.