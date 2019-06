Rissa in una discoteca bresciana, identificato l'aggressore veronese

Un ragazzo, classe '96, residente in provincia di Verona, è stato deferito all'autorità giudiziaria di Brescia per il reato di lesioni personali. Le sue iniziali sono A.Y., e secondo i carabinieri trentini di Cavalese sarebbe lui il responsabile di un'aggressione avvenuta nel marzo scorso in una discoteca bresciana.

La vittima è un giovane, che insieme ad un gruppo di amici, era partito dalla Val di Fiemme per raggiungere il locale, come riportato dall'agenzia giornalistica Opinione. Il ragazzo, per futili motivi, sarebbe stato prima spintonato e poi picchiato ed ha riportato traumi guaribili in dieci giorni. E dopo essere stato medicato, si è rivolto ai militari di Cavalese per ottenere giustizia.

I carabinieri trentini hanno svolto i loro accertamenti e, anche grazie ai filmati delle telecamere, avrebbero identificato l'aggressore e hanno quindi formalizzato le accusa a carico di A.Y..