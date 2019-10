Rissa in un campeggio sul lago di Garda: due le persone fermate

Se la sono cavata con una multa da 200 euro a testa, due dei tre protagonisi della rissa scoppiata nella serata di venerdì in un camping di Peschiera del Garda. All'episodio avrebbero partecipato anche altre persone, probabilmente nel tentativo di sedare la lite nella quale hanno avuto la peggio un 39enne irlandese ed un 34enne scozzese.

Avvisati di quanto stava accadendo, sul posto si sono diretti i carabinieri, ma al loro arrivo erano presenti solamente i due uomini, che portavano sul volto i segni della violenta discussione, soprattutto il 39enne, mentre il resto dei partecipanti (o presunti tali) avevano già tagliato la corda. Alla base della rissa ci sarebbero stati futili motivi e soprattutto qualche bicchiere di troppo, che avrebbe portato i toni ad alzarsi un po' troppo, fino a quando le due fazioni non sono arrivate alle mani.

Fermati dunque dai militari e portati in ospedale per le cure del caso, hanno passato la notte nelle celle di sicurezza della compagnia di Peschiera e il giorno dopo si sono presentati davanti al giudice, dove le difese hanno deciso di patteggiare la pena.