Golosine, rissa tra ubriachi con lancio di bottiglie in via del Carretto

Non c'è pace per i residenti del quartiere Golosine e in particolare per quelli di via Gaspare del Carretto. La raccolta di duecento firme dei cittadini per chiedere maggiore sicurezza e il "pugno di ferro" messo in atto dall'amministrazione comunale non hanno fermato risse e schiamazzi all'esterno dei bar.

L'ultimo caso che ha visto anche l'intervento delle Volanti della Questura è avvenuto di fronte all'African Shop di via del Carretto nel pomeriggio di lunedì, 20 maggio. Le segnalazioni dei cittadini parlavano di una lite tra extracomunitari probabilmente ubriaci. Lo scontro verbale è degenerato in scontro fisico, con addirittura il lancio di bottiglie. All'arrivo degli agenti, tutti si sono dileguati e i poliziotti non sono riusciti ad identificarne nessuno sul posto. Comunque sono in corso ulteriori accertamenti.