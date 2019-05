Rissa all'uscita del Berfi's, giovane ferito e trasportato in ospedale

Un giovane è rimasto ferito questa notte, 18 maggio, dopo le 4 all'uscita della discoteca Berfi's di via Lussemburgo a Verona. Il 118 lo ha soccorso con un'ambulanza e lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento. Pare che il ragazzo si sia procurato le ferite in una rissa, ma per far luce sulla vicenda è intervenuta la polizia.